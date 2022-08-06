Депутат Фазиль Мустафа предлагает создать футбольные клубы: «Иреван» и «Зангезур»

«У нас есть футбольный клуб « Карабах », который является гордостью страны. До сих пор в мире не было какой-либо общественно-политической структуры, пропагандирующей Карабах так, как делал этот клуб. Не играя на своем поле, им пришлось базироваться в разных местах как беженцы, при этом участвуя в международных турнирах, каждый раз напоминая, что Карабах ский регион Азербайджана находится под оккупацией. Я еще не говорю о том, как настроение армян меняется каждый раз, когда звучит название этого клуба», - сказал Фазиль Мустафа.

«Была создана Западно-Азербайджанская община. Был дан старт похвальному процессу. Мы должны беспрерывно реализовывать создание морально-психологических проблем для Армении. Необходимые средства должны быть выделены на телевидение, радио и интернет-ресурсы. Мы должны постоянно поддерживать свои претензии на армянском пространстве и каждый раз актуализировать в дипломатических кругах, международных организациях, что Западный Азербайджан занимает свое место за столом переговоров». Такое мнение выразил депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа, сообщает haqqin.az.

Депутат Милли Меджлиса также отметил, что раньше в национальном чемпионате по футболу была команда «Реван», которая затем была переименована.

«Мне нет дела до команд с историей, таких как «Габала», «Нефтчи», «Шамахы», «Гянджа», «Туран». Но ведь можно было переименовать такие команды, как «Сабах» и «Сабаил», которые ни на что не намекают, на «Зангезур» или «Иреван», и постараться участвовать на международной арене. Таким образом, пропаганда идеи Западного Азербайджана дала бы хороший эффект. Также и в волейболе. Разве название «Зангезур» вместо «Азеррейл» не было более заметным? Это касается и названий университетских команд. Сколько можно популяризировать названия Низами, Физули, Насими, улица, метро, парк Нариманова... Нужно продвигать название и Зангезура, и Иревана. Почему бы не дать одно из этих названий большой улице?

Скоро Академия наук, куда мы отправим науку подучиться, будет работать лишь как станция метро, а значит, есть о чем задуматься. Политическое пространство для реализации идеи Западного Азербайджана пока нереально, но есть культурные, дипломатические сферы, а если искать, то можно найти и другие области. Если мы дали старт такому делу, то должны подойти к большой национальной идее серьезно и всесторонне, чтобы она не вымерла», - подытожил Ф.Мустафа.