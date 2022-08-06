Депутат Фазиль Мустафа предлагает создать футбольные клубы: «Иреван» и «Зангезур»
«Была создана Западно-Азербайджанская община. Был дан старт похвальному процессу. Мы должны беспрерывно реализовывать создание морально-психологических проблем для Армении. Необходимые средства должны быть выделены на телевидение, радио и интернет-ресурсы. Мы должны постоянно поддерживать свои претензии на армянском пространстве и каждый раз актуализировать в дипломатических кругах, международных организациях, что Западный Азербайджан занимает свое место за столом переговоров». Такое мнение выразил депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа, сообщает haqqin.az.
Он добавил, что Азербайджан должен использовать свой опыт.
«У нас есть футбольный клуб «Карабах», который является гордостью страны. До сих пор в мире не было какой-либо общественно-политической структуры, пропагандирующей Карабах так, как делал этот клуб. Не играя на своем поле, им пришлось базироваться в разных местах как беженцы, при этом участвуя в международных турнирах, каждый раз напоминая, что Карабахский регион Азербайджана находится под оккупацией. Я еще не говорю о том, как настроение армян меняется каждый раз, когда звучит название этого клуба», - сказал Фазиль Мустафа.
Депутат Милли Меджлиса также отметил, что раньше в национальном чемпионате по футболу была команда «Реван», которая затем была переименована.
«Мне нет дела до команд с историей, таких как «Габала», «Нефтчи», «Шамахы», «Гянджа», «Туран». Но ведь можно было переименовать такие команды, как «Сабах» и «Сабаил», которые ни на что не намекают, на «Зангезур» или «Иреван», и постараться участвовать на международной арене. Таким образом, пропаганда идеи Западного Азербайджана дала бы хороший эффект. Также и в волейболе. Разве название «Зангезур» вместо «Азеррейл» не было более заметным? Это касается и названий университетских команд. Сколько можно популяризировать названия Низами, Физули, Насими, улица, метро, парк Нариманова... Нужно продвигать название и Зангезура, и Иревана. Почему бы не дать одно из этих названий большой улице?
Скоро Академия наук, куда мы отправим науку подучиться, будет работать лишь как станция метро, а значит, есть о чем задуматься. Политическое пространство для реализации идеи Западного Азербайджана пока нереально, но есть культурные, дипломатические сферы, а если искать, то можно найти и другие области. Если мы дали старт такому делу, то должны подойти к большой национальной идее серьезно и всесторонне, чтобы она не вымерла», - подытожил Ф.Мустафа.