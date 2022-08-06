Отдел информации 12:25

Армянские Telegram-каналы сообщают, что группа армян, незаконно осевших в селе Забух Лачинского района Азербайджана, обратилась к «дружественным Армении странам» – сопредседателям Минской группы, США и Франции (Россию из списка дружественных, видимо, исключили – ред.), и предложила включить данный населенный пункт в новую «коридорную зону». Они считают, что, поскольку село Забух находится всего в 1 200 метрах от новой, альтернативной Лачинскому коридору дороги, село можно включить в «коридорную зону», чтобы «спасти жителей села от гуманитарной катастрофы». Как сообщалось ранее, армяне должны покинуть город Лачин, в том числе села Забух и Сус, к концу августа, поскольку азербайджанский участок новой, альтернативной Лачинскому коридору дороги уже готов.

За годы армянской оккупации в селе Забух незаконно расселили несколько сотен человек, в основном выходцев с Ближнего Востока. В настоящее время около 200 ближневосточных армян проживают в домах, построенных на пожертвования армянской диаспоры. Армяне, проживающие в Забухе, говорят, что до недавних пор отказывались покидать село, однако после недавней напряженности в Карабахе и операции «Возмездие» азербайджанской армии поняли, что другого варианта для них не остается. Руководство сепаратистского режима в Ханкенди предъявило «главе общины» проживающих в Забухе армян ультиматум азербайджанской стороны и заявило о необходимости покинуть село. Ирония судьбы: группа армян в Забухе называет свой отъезд с незаконно заселенных территорий Азербайджана «гуманитарной катастрофой» и просит помощи у «дружественных стран». Само требование самозваных жителей Забуха незаконно, как и их некогда незаконный вояж в зону армянского оккупационного режима. Незаконное поселение этих армян в Забухе – грубое нарушение международного права и положений Женевской конвенции. Дело в том, что до оккупации армяне не проживали в Лачине и Забухе. В годы оккупации Армения, совершив тягчайшие военные преступления, изгнала жителей Лачина с исконных мест проживания. В последующие годы Армения продолжала совершать военные преступления и создавала незаконные поселения на оккупированных территориях Азербайджана, в том числе в Лачинском районе.