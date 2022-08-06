Бух вам, армяне, а не Забух что происходит в Лачине?
Армянские Telegram-каналы сообщают, что группа армян, незаконно осевших в селе Забух Лачинского района Азербайджана, обратилась к «дружественным Армении странам» – сопредседателям Минской группы, США и Франции (Россию из списка дружественных, видимо, исключили – ред.), и предложила включить данный населенный пункт в новую «коридорную зону». Они считают, что, поскольку село Забух находится всего в 1 200 метрах от новой, альтернативной Лачинскому коридору дороги, село можно включить в «коридорную зону», чтобы «спасти жителей села от гуманитарной катастрофы».
Как сообщалось ранее, армяне должны покинуть город Лачин, в том числе села Забух и Сус, к концу августа, поскольку азербайджанский участок новой, альтернативной Лачинскому коридору дороги уже готов.
За годы армянской оккупации в селе Забух незаконно расселили несколько сотен человек, в основном выходцев с Ближнего Востока. В настоящее время около 200 ближневосточных армян проживают в домах, построенных на пожертвования армянской диаспоры. Армяне, проживающие в Забухе, говорят, что до недавних пор отказывались покидать село, однако после недавней напряженности в Карабахе и операции «Возмездие» азербайджанской армии поняли, что другого варианта для них не остается. Руководство сепаратистского режима в Ханкенди предъявило «главе общины» проживающих в Забухе армян ультиматум азербайджанской стороны и заявило о необходимости покинуть село.
Ирония судьбы: группа армян в Забухе называет свой отъезд с незаконно заселенных территорий Азербайджана «гуманитарной катастрофой» и просит помощи у «дружественных стран». Само требование самозваных жителей Забуха незаконно, как и их некогда незаконный вояж в зону армянского оккупационного режима. Незаконное поселение этих армян в Забухе – грубое нарушение международного права и положений Женевской конвенции.
Дело в том, что до оккупации армяне не проживали в Лачине и Забухе. В годы оккупации Армения, совершив тягчайшие военные преступления, изгнала жителей Лачина с исконных мест проживания. В последующие годы Армения продолжала совершать военные преступления и создавала незаконные поселения на оккупированных территориях Азербайджана, в том числе в Лачинском районе.
Напомним, политика создания незаконных поселений является грубым нарушением международного гуманитарного права, в том числе Женевских конвенций 1949 года. Согласно четвертой Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, страна-оккупант не должна перемещать свое гражданское население на оккупированные территории. Политика незаконного заселения оккупированных территорий является военным преступлением. Так, в 1946 году Нюрнбергский международный военный трибунал постановил, что двое подсудимых виновны в попытке «германизации» оккупированных территорий.
Резолюция 752 Совета Безопасности ООН по бывшей Югославии, принятая в 1992 году, призвала «положить конец попыткам изменить этнический состав населения на всей территории бывшей Югославии».
Кроме этого, согласно Статуту Международного уголовного суда, «прямое или косвенное перемещение части своего гражданского населения оккупирующей стороной на оккупированные территории» является военным преступлением.
Видимо, в данном случае никакие международно-правовые нормы и гуманитарные нормы не могут помочь армянам, незаконно проживающим в Забухе. Они являются участниками военного преступления, совершенного Арменией, и несут ответственность за незаконное заселение оккупированных территорий Азербайджана.