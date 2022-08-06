В Сербии появится военная база России

В Сербии может появиться российская военная база. Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, пишут российские СМИ.

Он отметил, что создание в Сербии российской военной базы является суверенным делом самой страны, плюс это вопрос интересов РФ.

Российский посол рассказал о сотрудничестве двух стран. «В первую очередь, это экономика. Мы, конечно, учитываем экономические моменты. Сербия - дружественная страна, и Белград принципиально отвергает антироссийские санкции», - сказал он. Примером сотрудничества являются поставки российского газа по благоприятным ценам.