Киев о переговорах с Россией: аппетиты Москвы возрастут и война продолжится

В настоящее время нет переговоров о войне и мире, потому что невозможно найти точку консенсуса, но если бы они состоялись сегодня, то аппетиты России возросли и через некоторое время война бы продолжилась, заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью изданию El Pais.

"Для России крайне важно закрепить за собой вновь захваченные территории. Для Украины дискуссия в этих условиях невозможна. Если переговоры состоятся сегодня, Россия захочет закрепить за собой Херсонскую, Запорожскую, Донецкую, Луганскую области. Это будет означать, что аппетиты России возрастут и через некоторое время мы получим продолжение войны", - отметил он.