МИД Турции: и враг, и друг должны знать, что Азербайджан не одинок

«Турция выступает за нормализацию и установление добрососедских отношений на Южном Кавказе». Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на открытии 13-й конференции послов.

По его словам, встречи спецпредставителей Турции и Армении, направленные на нормализацию отношений, продолжаются.

«Конечно, мы не рассматриваем этот процесс отдельно от процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и от нашего общего намерения, касающегося сотрудничества во всем регионе, что является нашей целью. Напряженность, возникшая в регионе в последние дни, показывает, насколько хрупко нынешнее спокойствие. Конечно, мы продолжим выказывать нашу солидарность с Азербайджаном в этих процессах. И друзья, и враги должны знать, что Азербайджан не одинок», - сказал Чавушоглу.