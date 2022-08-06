Госкомитет поддерживает занятость женщин-вынужденных переселенцев

Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана совместно с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев организует различные тренинги, круглые столы и регулярные встречи для поддержки трудоустройства женщин-вынужденных переселенцев.

В рамках этого сотрудничества также реализуются совместные проекты по повышению активности вынужденно перемещенных женщин на территории Бардинского района. Цель проекта - «Повышение участия внутренне перемещенных женщин в социальной, экономической и культурной сферах». В его рамках реализуются проекты по поддержке развития и образования женщин-вынужденных переселенцев в сфере занятости, повышении их знаний и навыков, поощрении их в социальной, экономической и культурной жизни.

Реализуемый пилотный проект охватит 40 женщин, проживающих в поселках для вынужденных переселенцев в Бардинском районе, где проживают 588 и 866 семей соответственно, а также в селе Алачадырлы.