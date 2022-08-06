В США подчеркнули необходимость проявления солидарности между Грузией и Украиной

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что неспровоцированная война России против Украины в этом году подчеркивает необходимость проявления солидарности между народами Грузии и Украины, сообщает «Голос Америки».

«С 2008 года мы вспоминаем тех, кто был убит и ранен российскими войсками», - заявил он, выступая с заявлением по поводу 14-й годовщины российско-грузинской войны в 2008 году.

Госсекретарь подчеркнул, что действия России, включая дезинформацию, строительство заграждений, обозначающих так называемую «границу», которые препятствуют передвижению грузинского народа внутри своей страны и массовое перемещение населения, приводят к неисчислимым лишениям и разрушениям. «Россия должна нести ответственность за обязательства, взятые на себя в рамках прекращения огня в 2008 году: отвести свои войска на позиции, существовавшие до конфликта, и обеспечить беспрепятственный доступ для доставки гуманитарной помощи. Она также должна отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии. Это необходимо для того, чтобы сотни тысяч внутренне перемещенных лиц могли безопасно и с достоинством вернуться в свои дома. Мы неизменно поддерживаем народ Грузии в его стремлении защитить свой суверенитет и территориальную целостность и найти мирное решение конфликта, – говорится в заявлении Госдепа.