Медведев помахал пальцем на Тбилиси: «Грузия не станет испытывать судьбу»

«Если есть возможность разрешить проблему мирным путем, за столом переговоров, нужно это делать. Но когда выхода не остается, приходится реагировать силовым путем. К сожалению, и в Грузии, и в Украине власти этих стран не оставили России выбора, сорвав процессы политического урегулирования этих конфликтов. И мы осознанно пошли на военное вмешательство», - заявил Медведев.

Россия пошла на военное вмешательство в Грузии в 2008 году и в Украине в 2022 году осознанно, другого выбора у нее не было, заявил в интервью российским СМИ заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, ни в 2008 году, ни сейчас он не сомневался в правильности принятого им решения о «вооруженном подавлении агрессии и вводе российских войск на территорию» Грузии. Медведев считает, что грузинские войска грубо нарушили международное право и те мандаты, которые мировое сообщество выдало России как партнеру по мирному урегулированию, открыли огонь по людям, многие из которых имели гражданство России.

«...Подконтрольный Вашингтону марионеточный режим решил навязать Южной Осетии свое понимание «демократии и «гуманизма» и насильно вернуть ее в состав Грузии ценой уничтожения целого народа», - утверждает Медведев.

Он считает, что правильность действий России подтвердил весь последующий ход событий, «в том числе бесславный провал агрессивных доктрин, которые с таким апломбом и напором пытался провести в жизнь» экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

Медведев также отметил, что Грузия вряд ли пойдет «на новую агрессию против Абхазии и Южной Осетии». Он считает, что Тбилиси не станет вновь испытывать судьбу в противостоянии с Москвой.

По словам Медведева, США и НАТО после августа 2008 года продолжали игнорировать опасения РФ, и «теперь необратимо изменился весь мир». «Действия по принуждению Грузии к миру в августе 2008 года были предприняты для защиты граждан. В то же время это был сигнал для США и НАТО о необходимости прислушиваться к опасениям России», - написал Медведев в своем Telegram.

«Но США и НАТО не услышали и не поняли. Проигнорировали. Продолжили свой чрезвычайно опасный курс», - добавил он, подчеркнув, что «в 2022 году нам пришлось ответить гораздо жестче». «Теперь необратимо изменился весь мир», - считает Медведев.

На вопрос российского СМИ, «можно ли считать грузинский и украинский конфликты звеньями одной цепи», Медведев ответил, что «это единый процесс и общий замысел, направленный против России. Он состоит в стремлении Запада, прежде всего, США и других англосаксонских стран, раскачать у нас ситуацию. Как? Через соседей, в непосредственной близости от границ России».

По его словам, в 2008 году американцы готовили Вооруженные силы Грузии и якобы подталкивали президента Михаила Саакашвили к атаке на Южную Осетию, а теперь США ведут «такую же провокационную, скажем прямо, преступную политику» и в Украине «при значительно более активной поддержке окончательно потерявшего самостоятельность Евросоюза».

«Цель прежняя: уничтожить Россию. Это и есть первопричина того крайне агрессивного русофобского геополитического процесса, который инициировал Запад», - подчеркнул Медведев.