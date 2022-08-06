В Азербайджане сохранится дождливая погода

В Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако ночью и утром местами возможен кратковременный дождь. Будет дуть умеренный северо-западный ветер, сообщили в МЭПР.

Температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем-30-34° тепла. В Баку ночью 22-24° тепла, днем 30-32° тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 760 мм ртутного столба.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозовые дожди. К вечеру в большинстве районов дожди постепенно прекратятся. Восточный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 19-24° тепла, днем 31-36° тепла, в горах ночью 10-15° тепла, днем 18-23° тепла.