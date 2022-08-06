В России созданы десятки отрядов с «добровольцами»

В 20 российских регионах России с весны создано более 40 отрядов с «добровольцами», которым обещают платить за участие в войне с Украиной от 130 до 300 тысяч рублей, пишут российские СМИ.



Согласно сообщению, в августе были сформированы «добровольческие отряды» в Санкт-Петербурге («Кронштадт», «Нева» и «Павловск»), которые комплектуются «исключительно жителями Санкт-Петербурга». Информация о наборе добровольцев публикуется в СМИ и соцсетях органов власти, все они отправляются в зоны проведения «спецоперации».