В России созданы десятки отрядов с «добровольцами»
В 20 российских регионах России с весны создано более 40 отрядов с «добровольцами», которым обещают платить за участие в войне с Украиной от 130 до 300 тысяч рублей, пишут российские СМИ.
Согласно сообщению, в августе были сформированы «добровольческие отряды» в Санкт-Петербурге («Кронштадт», «Нева» и «Павловск»), которые комплектуются «исключительно жителями Санкт-Петербурга». Информация о наборе добровольцев публикуется в СМИ и соцсетях органов власти, все они отправляются в зоны проведения «спецоперации».
В Якутии сформирован отряд добровольцев «Боотур», также СМИ пишут о приморском отряде «Тигр», чувашском «Атале», батальонах «Алга» и «Тимер» в Татарстане, роте «Парма» и батальоне «Молот» в Пермском крае, батальоне имени Кузьмы Минина в Нижегородской области, мотострелковом батальоне «Амурский» по названию области. В Ленинградской области правительство объявило о наборе в артиллерийские дивизионы «Невский» и «Ладожский», в Тюменской заявили о формировании сразу трех подразделений: «Тобол», «Тайга» и «Сибирь». Башкирия для отправки на войну готовит два мотострелковых батальона. Курская, Омская, Иркутская и Челябинские области, Краснодарский край также формируют отряды «добровольцев» в Украину.
За процедурные формальности во всех регионах отвечает Минобороны РФ: добровольцы подписывают с ним договоры на срок от нескольких месяцев с возможностью продления и получают официальный статус контрактников, отмечают СМИ.