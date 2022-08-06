Началась выдача единовременных выплат инвалидам Первой Карабахской войны
Программа единовременных выплат, реализуемая как продолжение особой заботы президента Ильхама Алиева об инвалидах Первой Карабахской войны, успешно продолжается. Программа распространяется на лиц, имеющих инвалидность в связи с физическими повреждениями, полученными на военной службе до даты принятия закона о страховании военнослужащих - 2 августа 1997 года.
Этот платеж заблаговременно выплачивается лицам, чьи документы доступны в электронной системе. Те, у кого нет документов в электронных системах, подают их в электронном виде, обратившись в соответствующие учреждения, после чего оплата производится Госфондом социальной защиты. Более подробную информацию об этом можно узнать, перейдя по ссылке https://sosial.gov.az/post_576347.
Среди получающих единовременную выплату - известный военный диктор Азербайджана, исполнитель военно-патриотических песен Шамистан Ализаманлы.