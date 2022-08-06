ISW: Россия ускоряет подготовку к «референдумам» в Украине

Россия может ускорить подготовку к «референдумам» на захваченных украинских территориях, в том числе и в связи с контрнаступлением Вооруженных сил Украины. Об этом пишет Американский институт изучения войны.

По его данным, назначенные РФ «власти» могут изменить сроки «референдумов» в ответ на меняющиеся реалии на местах, включая украинское контрнаступление.

Со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова Институт изучения войны пишет, что в Запорожской области ранее «власти» запланировали один день голосования, но теперь рассматривают возможность семидневного «голосования из дома», в течение которого российские военнослужащие будут ходить по домам и «опрашивать» жителей Мелитополя.

Советник украинской Херсонской администрации Сергей Хлань отметил, что «власти» еще не полностью определили условия проведения референдума по состоянию на 7 августа, но ускоряют его подготовку после трехнедельной паузы, которую Хлань объяснил атаками украинских HIMARS. По его данным, предварительной датой референдума остается 11 сентября.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что «власти» в Луганской области уже определили места для проведения фиктивного «референдума».