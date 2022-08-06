В США призвали переключить внимание на Китай: могут уничтожить американский образ жизни

Конгресс США потребовал от ЦРУ и других разведслужб сделать основным приоритетом в работе Китай, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на ряд источников, пожелавших сохранить анонимность.

Как отмечает издание, конгрессменов интересует сбор спецслужбами информации о развитии Китаем передовых технологий. По словам одного из источников издания, различные комитеты Конгресса хотят улучшить проверку того, как спецслужбы расходуют выделяемые ими финансовые средства для работы на китайском направлении, однако, уточняет AP, информация о том, сколько средств перенаправят на работу против Китая, недоступна, так как бюджеты разведслужб США засекречены.

Согласно информации агентства, несколько недель назад замглавы ЦРУ Дэвид Коэн заявил сотрудникам антитеррористического центра управления, что, хотя США продолжат борьбу с терроризмом, главной задачей становится сбор информации о Китае и противодействие этой стране. Источники издания отметили, что теперь многие работники ЦРУ учат китайский язык и меняют род деятельности, концентрируясь на Китае. Кроме того, руководство ЦРУ также ищет новых сотрудников, владеющих этим языком, и пытается нанимать их быстрее, сокращая время проверок их биографии на предмет безопасности для работы в спецслужбе.