Как и другие точки продаж банка, новый филиал «Габала», адаптированный под лозунг «яркий банкинг», имеет все необходимые условия для предоставления услуг высокого уровня.

Yelo Bank продолжает успешно расширять филиальную сеть обслуживания в регионах. На этот раз банк запустил новый цифровой филиал в Габале.

В отличие от традиционных филиалов, в Габале все операции осуществляются без наличия кассы, через специальные аппараты. Помимо заказа наличных и бизнес-кредитов, дебетовой карты Yelo и других продуктов, в филиале также возможно внесение средств на счета, снятие средств с карты и осуществление различных платежей.

Банкомат и терминал нового поколения, установленные в круглосуточной зоне обслуживания филиала, используются клиентами для доходных и расходных операций.

Председатель правления Yelo Bank-а Анар Гасанов отметил, что рад представить яркий банкинг жителям Габалы: «Для предоставления клиентам более гибкого и качественного обслуживания мы оцифровываем не только наши продукты, но и наши филиалы. Филиал в Габале – это третий филиал, который мы открыли в регионах в этом году. Основной целью расширения нашей сервисной сети, особенно в регионах, является всесторонняя поддержка реального сектора страны. Габала также имеет широкий потенциал для развития предпринимательства. До конца года планируем открыть филиалы с такой же концепцией в других регионах страны».

Новый филиал Yelo Bank-а располагается по адресу: улица Низами Гянджеви, 1. Габала.

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Yelo Bank – Яркий банкинг!