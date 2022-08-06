Впервые в Азербайджане представлена услуга eSIM с технологией распознавания лиц
Компания Nar предоставила возможность каждому получить номер eSIM с помощью технологии распознавания лиц. Любой, кто использует мобильное устройство, поддерживающее услугу eSIM, может получить номер Nar eSIM полностью онлайн, введя необходимую информацию на странице esim.nar.az.
Эта услуга имеет ряд преимуществ для абонентов мобильных операторов. Например, подключившись к услуге eSIM, можно легко использовать дополнительный номер в телефоне.
Кроме того, нет необходимости обращаться в сервисную службу как в случае повреждения или утери пластиковой SIM-карты.
Отметим, что цифровую технологию eSIM в Азербайджане предоставляют два оператора мобильной связи.