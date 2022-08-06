Впервые в Азербайджане представлена услуга eSIM с технологией распознавания лиц

Компания Nar предоставила возможность каждому получить номер eSIM с помощью технологии распознавания лиц. Любой, кто использует мобильное устройство, поддерживающее услугу eSIM, может получить номер Nar eSIM полностью онлайн, введя необходимую информацию на странице esim.nar.az .

Эта услуга имеет ряд преимуществ для абонентов мобильных операторов. Например, подключившись к услуге eSIM, можно легко использовать дополнительный номер в телефоне.

Кроме того, нет необходимости обращаться в сервисную службу как в случае повреждения или утери пластиковой SIM-карты.

Отметим, что цифровую технологию eSIM в Азербайджане предоставляют два оператора мобильной связи.