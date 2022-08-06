Азербайджанские «шейхи» покупают виллы у берегов Босфора на десятки миллионов долларов

Богачи из Дубая, Катара, Кувейта и Азербайджана покупают исторические виллы стоимостью в десятки миллионов долларов на берегах пролива Босфор. По сообщениям турецких СМИ, за последний год сменились владельцы двухэтажных вилл с видом на море в районах Стамбула Ваныкёй, Кандилли, Анадолухисары, Бебек и Еникёй.

В настоящее время на продажу выставлено еще 50 из 622 вилл, стоимость которых колеблется в пределах 20-30 миллионов долларов.

Эксперты по недвижимости отмечают, что крупнейшими покупателями вилл у пролива Босфор являются арабы. Однако за последнее время значительно увеличился спрос со стороны граждан Азербайджана. Покупатели недвижимости стоимостью в десятки миллионов долларов настаивают на том, чтобы их личности оставались конфиденциальными при заключении договоров купли-продажи. По этой причине информация о гражданах Азербайджана, купивших роскошные виллы, в открытых источниках отсутствует.

Между тем, по словам Низамеддина Аса, главы Стамбульской ассоциации риэлторов, рынок вилл у Босфора в Стамбуле является ограниченным и частным. Виллы в основном покупают арабские шейхи и состоятельные граждане Турции.