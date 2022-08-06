В Украине будут производить боевые дроны Bayraktar

В Украине построят завод по производству ударных беспилотников Bayraktar. Об этом сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар в интервью изданию РБК- Украина.

По его словам, турецкий производитель Baykar уже создал в Украине компанию, приобрел земельный участок и разработал проект завода.

"Завод будет строиться. Буквально неделю назад правительство утвердило двустороннее соглашение и направило его в парламент на ратификацию, соглашение о строительстве самого завода", - пояснил украинский дипломат.

Боднар добавил, к производству Bayraktar в Украине будут привлечены украинские предприятия, производящие комплектующие, такие как двигатели, колеса и запчасти.