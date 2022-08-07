На освобожденных территориях нашли еще 236 мин

Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) обнародовало еженедельную информацию об операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях.

Как отметили haqqin.az в пресс-службе Агентства, в ходе операций по разминированию с 1 по 6 августа обнаружены и обезврежены 204 противопехотные и 32 противотанковые мины, а также 29 неразорвавшихся боеприпасов.

От мин и неразорвавшихся боеприпасов очищены территории общей площадью 697 гектаров.