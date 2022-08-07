Кремль: Россия не пытается обвалить доллар

Увеличение доли взаиморасчетов в нацвалютах с разными странами не ставит цели обвалить доллар, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.

"Увеличение доли взаиморасчетов в национальных валютах с разными странами не имеет своей целью что-то обрушить, в частности, обрушить доллар", - сказал он.

При этом он отметил, что международное доверие к доллару было подорвано действиями самих США: "Доллар перестал быть надежной резервной валютой. Эти опасения [в отношении надежности доллара] сейчас разделяет очень большое количество стран. К сожалению, страна - эмитент доллара своими действиями пошатнула доверие к этой валюте и поэтому совершенно естественным образом многие страны ищут возможности сокращать долю доллара в своем торговом обороте и увеличивать долю расчетов в своих национальных валютах". По его словам, этот же процесс происходит во взаимоотношениях России с Турцией.