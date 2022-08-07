«Исламский джихад» о потерях командиров после «Рассвета»

В ходе операции израильской армии «Рассвет» погибло 12 командиров группировки «Исламский джихад». Об этом заявили представители отряда «Сарая аль-Кудс», сообщает Al Jazeera.

Отряды «Сарая аль-Кудс» являются вооруженным крылом группировки «Исламский джихад». По их словам, в результате военной операции Израиля они потеряли 12 командиров и активистов.

Халед Мансур погиб 7 августа, Тайсир аль-Джаабари был убит 5 августа. Подробности смертей других членов группировки не разглашаются.

Напомним, 5 августа Израиль начал операцию «Рассвет» в секторе Газа. Она длилась несколько дней. Погибло больше 30 человек, в их числе дети. Около 300 человек были ранены. 7 августа стороны при посредничестве других стран договорились о перемирии.