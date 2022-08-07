Израиль опроверг «Исламский джихад»

Неназванный высокопоставленный источник в правительстве Израиля опроверг слова генерального секретаря движения «Исламский джихад» Зияда ан-Нахалы о том, что движение согласилось прекратить огонь из-за обещания Израиля освободить из-под стражи лидера и других представителей «Исламского джихада», сообщают «Детали».

По словам источника издания, в системе безопасности не ожидали, что арест лидера движения Басама аль-Саади приведет к новой вспышке боевых действий, однако прекращение боевых действий никак не обусловлено освобождением аль-Саади и других представителей. Заявления «Исламского джихада» об «обещаниях», который Израиль якобы дал «Исламскому джихаду» при египетском посредничестве, не соответствуют действительности, отметил источник.

Ранее генеральный секретарь «Исламского джихада» Зияд ан-Нахала выступил с победной речью сразу после прекращения огня. Он заявил, что последний виток противостояния в секторе Газа закончился их однозначной победой.