ЦРУ объявляет войну Китаю. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на замдиректора ЦРУ Дэвида Коэна, который провел закрытую встречу с руководителями контртеррористического отдела.

По словам Коэна, США продолжат борьбу с терроризмом, но теперь главный приоритет разведки - понять Пекин и противостоять ему. На эти цели будет направляться больше денег и других ресурсов ЦРУ, что потребует их сокращения в других областях, в том числе в сфере борьбы с терроризмом, говорят источники AP. Уточнить цифры невозможно, поскольку бюджет разведки засекречен.

По данным AP, в ЦРУ произошел «тихий поворот»: сотни сотрудников переводят на должности, связанные с Китаем, в том числе тех, кто ранее работал с террористической угрозой. Теперь в ЦРУ многие изучают китайский язык и стараются нанимать больше людей, говорящих по-китайски.