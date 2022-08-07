Москва о предложениях Турции урегулировать конфликт в Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно предлагал России помощь в урегулировании конфликта в Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам.

«Вы знаете, что президент Эрдоган неоднократно предлагал свои услуги и прикладывал усилия для того, чтобы инициировать мирный процесс. Мы знаем, что была достаточно велика его роль в организации весьма и весьма хороших условий для проведения нескольких раундов переговоров между российской и украинской делегациями. Эрдоган продолжает прикладывать усилия и изъявлять эту политическую волю для помощи процессу урегулирования в Украине», - сказал он.