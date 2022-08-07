Сахиль Бабаев и Фарид Гаибов встретились с боксерами

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов ознакомился с деятельностью Федерации бокса Азербайджана.

В ходе визита глава ведомства поинтересовался созданными здесь условиями и осмотрел боксерский центр.

Фарид Гаибов, который вместе с президентом Федерации бокса Азербайджана Сахилем Бабаевым наблюдал за тренировками мужских и женских национальных команд, встретился со спортсменами и тренерами, обменялся мнениями о процессе подготовки.

На встрече также была обсуждена подготовка боксеров к международным соревнованиям, даны рекомендации для более уверенного выступления сборных команд за пределами страны.