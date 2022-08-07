В Азербайджане Bolt признали виновным в монополизации

Государственная служба по антимонопольному регулированию и контролю над потребительским рынком при Министерстве экономики проводит регулярные мероприятия по расследованию обращений в целях недопущения нарушений антимонопольного законодательства.

Как сообщили в службе, от ООО Delivery Azerbaijan поступил запрос в госслужбу о том, что ООО Bolt Services AZ ведет недобросовестную конкуренцию, вытесняя с рынка незаконными методами других субъектов рынка. В связи с этим было проведено соответствующее расследование и возбуждено дело в отношении ООО Bolt Services AZ по признакам нарушения антимонопольного законодательства.

Согласно информации, в ходе рассмотрения дела было установлено, что ООО Bolt Services AZ оказало неправомерное влияние на принятие хозяйственных решений другими субъектами рынка, действующими на этом же рынке или стремящимися выйти на этот рынок, тем самым нарушив требования Закона «О недобросовестной конкуренции».

По результатам рассмотрения дела госслужбой было сделано обязательное указание ООО Bolt Services AZ в целях предупреждения и устранения допущенных случаев недобросовестной конкуренции, а также к предприятию применена финансовая санкция за допущение недобросовестной конкуренции.