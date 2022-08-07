Кремль о введении Западом санкций против Турции из-за России

Увеличение доли расчетов в национальных валютах между двумя странами не должно привести к санкциям Запада в сторону Турции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.

«Нет, это не может и не должно быть поводом для каких-то вторичных санкций, хотя можно представить, что США и страны ЕС, Брюссель продолжат свою политику по оказанию абсолютно беспрецедентного давления на любые страны, которые не пожелают следовать в их мейнстриме», - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, могут ли соглашения глав двух стран стать поводом для введения вторичных санкций против Турции.