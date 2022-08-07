Дилемма правительства Пашиняна: уходить из Карабаха или соглашаться жить в составе Азербайджана? Мехман Алиев комментирует haqqin.az
Премьер-министр Армении Никол Пашинян понимает, что самый дорогостоящий и авантюрный военно-политический проект Армении за всю историю существования этой страны под названием «Карабах» безнадежно проигран, и, судя по всему, уже не скрывает это от армянского общества. Именно так политолог Мехман Алиев, главный редактор информационного агентства «Туран», прокомментировал для haqqin.az готовность Пашиняна разоружить «карабахскую армию» в обмен на гарантии безопасности вдоль линии разграничения со стороны Азербайджана и российских миротворцев, которую озвучил депутат армянского парламента от фракции «Честь имею», эксперт по вопросам безопасности Тигран Абрамян.
Как сообщает армянское издание hetq.am, Абрамян сказал, что из выступления Пашиняна на заседании Кабинета Министров по поводу напряженности на границе в Карабахе создалось впечатление, что правительство Армении уже не в состоянии влиять на ситуацию.
«Это значит, что в случае дальнейших осложнений, имевших место во время и после 44-дневной войны, правительство будет не столько прилагать усилия или направлять ресурсы на урегулирование ситуации, сколько перекладывать ответственность на других. Видимо, Пашинян решил, что если российские миротворческие войска и Азербайджан гарантируют целостность линии соприкосновения, то боевое дежурство Армии обороны Нагорного Карабаха больше не нужно. Не означает ли заявление Пашиняна вероятность роспуска вооруженных сил Арцаха? Как известно, одним из требований Баку является полная демилитаризация Арцаха. Получается, что Пашинян намекает Азербайджану на готовность Армении разоружить Карабах в обмен на гарантии мира».
По словам Мехмана Алиева, в армянской политике, которая в последнее время формируется под массированным давлением Баку и Москвы, требующих от Еревана неукоснительного выполнения условий Трехстороннего соглашения от 10 ноября 2020 года, все становится очевидным и понятным. Осознавая отсутствие перспектив в вопросе статуса Карабаха, правительство Пашиняна стоит перед дилеммой: армяне уходят из Карабаха вообще либо соглашаются жить в составе Азербайджана.
Армянская общественность практически утратила последние надежды на союзническую помощь России, которая не занимает более проармянскую позицию и не препятствует проведению в зоне контроля своих миротворцев военной операции азербайджанской армии. Москва отчетливо дает понять Еревану: вопрос статуса Карабаха не был и не будет предметом обсуждений, так что придется выполнять условия Трехстороннего соглашения.
Помимо этого, в армянском обществе постепенно развеиваются иллюзии относительно поддержки Запада. Особенно после того, как Евросоюз дал ясно понять Еревану, что не собирается обострять отношения с Баку ради территориальных претензий армянских радикалов.
Теперь же перед Пашиняном поставлен четко сформулированный ультиматум: либо Армения до 1 сентября передает Азербайджану Лачинский коридор, либо получает очередную силовую операцию ВС Азербайджана со всеми вытекающими последствиями для внутриполитической стабильности Армении.
«В принципе, премьер-министр Армении всегда понимал неизбежность вывода своих военных и передачи Азербайджану Лачинского коридора, - подчеркнул Мехман Алиев. – Ведь в противном случае сообщение между Карабахом и Арменией будет полностью перекрыто. Если проанализировать заявления Пашиняна после 44-дневной войны, становится очевидным его стремление к поиску компромисса с Азербайджаном. Он-то как раз понимает, что Карабах - это Азербайджан. Но действия Пашиняна сдерживают армянские «ястребы», угрожающие государственным переворотом».
По мере того как Азербайджан, цитируя Путина, «не завоевывал, а возвращал свои земли», Никол Пашинян прозрачно намекал парламенту и народу Армении, что с Азербайджаном надо не конфликтовать, а договариваться. Но в ответ армянская оппозиция выводила своих сторонников на протесты, обвиняя премьер-министра в предательстве национальных интересов.
«Какое-то время Пашинян продолжал демонстрировать обществу реальную ситуацию в Карабахе, пытаясь объяснить неизбежность заключения мирного соглашения с Азербайджаном на основе компромиссов, а не контрпродуктивного противостояния, - отметил политолог. - Но когда стала очевидной тщетность попыток переубедить протестный электорат, Пашинян начал перекладывать ответственность за углубляющийся кризис на оппозицию и лидеров протестных движений. Месседж Пашиняна к соотечественникам очевиден: «Вы отвергаете мир с Баку и хотите реванша – пожалуйста, воюйте. Но учтите, что ни Путин, ни Макрон ни кто-нибудь еще помогать вам в Карабахе не станет!..»
Последние действия азербайджанской армии, а также невмешательство России и Запада в обострившуюся ситуацию на Южном Кавказе, по идее, должны отрезвить армянскую общественность.
«Пока Пашинян не решается взять на себя ответственность и начать процесс демилитаризации Карабаха и прочее, - сказал Мехман Алиев. - По-видимому, такой приказ последует только после того, когда у радикально настроенной части армянского общества исчезнут последние надежды отжать каким-то образом кусок карабахской территории».