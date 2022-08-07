Премьер-министр Армении Никол Пашинян понимает, что самый дорогостоящий и авантюрный военно-политический проект Армении за всю историю существования этой страны под названием « Карабах » безнадежно проигран, и, судя по всему, уже не скрывает это от армянского общества. Именно так политолог Мехман Алиев, главный редактор информационного агентства «Туран», прокомментировал для haqqin.az готовность Пашиняна разоружить « карабах скую армию» в обмен на гарантии безопасности вдоль линии разграничения со стороны Азербайджана и российских миротворцев, которую озвучил депутат армянского парламента от фракции «Честь имею», эксперт по вопросам безопасности Тигран Абрамян.

Как сообщает армянское издание hetq.am, Абрамян сказал, что из выступления Пашиняна на заседании Кабинета Министров по поводу напряженности на границе в Карабахе создалось впечатление, что правительство Армении уже не в состоянии влиять на ситуацию.

«Это значит, что в случае дальнейших осложнений, имевших место во время и после 44-дневной войны, правительство будет не столько прилагать усилия или направлять ресурсы на урегулирование ситуации, сколько перекладывать ответственность на других. Видимо, Пашинян решил, что если российские миротворческие войска и Азербайджан гарантируют целостность линии соприкосновения, то боевое дежурство Армии обороны Нагорного Карабаха больше не нужно. Не означает ли заявление Пашиняна вероятность роспуска вооруженных сил Арцаха? Как известно, одним из требований Баку является полная демилитаризация Арцаха. Получается, что Пашинян намекает Азербайджану на готовность Армении разоружить Карабах в обмен на гарантии мира».

По словам Мехмана Алиева, в армянской политике, которая в последнее время формируется под массированным давлением Баку и Москвы, требующих от Еревана неукоснительного выполнения условий Трехстороннего соглашения от 10 ноября 2020 года, все становится очевидным и понятным. Осознавая отсутствие перспектив в вопросе статуса Карабаха, правительство Пашиняна стоит перед дилеммой: армяне уходят из Карабаха вообще либо соглашаются жить в составе Азербайджана.

Армянская общественность практически утратила последние надежды на союзническую помощь России, которая не занимает более проармянскую позицию и не препятствует проведению в зоне контроля своих миротворцев военной операции азербайджанской армии. Москва отчетливо дает понять Еревану: вопрос статуса Карабаха не был и не будет предметом обсуждений, так что придется выполнять условия Трехстороннего соглашения.