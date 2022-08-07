Польша: следующие два месяца станут решающими для Украины

Вооруженные силы Украины понемногу продвигаются и освобождают территории. Следующие два месяца могут стать решающими в отношении войны, заявил глава польского Бюро нацбезопасности Павел Солох в интервью Polsat News.

Он отметил, что Россия применяет на Донбассе тактику "ковровых рейдов", но без высокоточного оружия ее прогресс неутешителен для Кремля: "Все ждут наступления, потому что наступление могло бы создать основания для каких-то переговоров - или о мире, или хотя бы о прекращении огня. Ничего подобного пока не происходит. Все указывает на то, что ближайшие два месяца могут стать решающими".

Он считает, что "принципиальные решения" могут появиться уже в октябре. В то же время он не исключает, что российско-украинская война может затянуться надолго. Также польский чиновник не исключил угрозу применения против Украины оружия массового поражения, в частности, ядерного.