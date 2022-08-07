Мамед Эфендиев, отдел экономики 17:00

По итогам первых семи месяцев 2022 года объем торговли между США и Китаем вырос на 11,8 процента, составив 452,3 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР. При таких темпах годовой товарооборот двух экономик мира скоро может достичь фантастической суммы в 500 миллиардов долларов. Впрочем, особо удивляться этим цифрам не стоит, ведь речь идет о двух ведущих экономиках мира, ВВП которых измеряется триллионами долларов. Характерно, что все это достигается, несмотря на серьезные политические разногласия в отношениях между Вашингтоном и Пекином, сказывающиеся, естественно, на их экономических связях. Достаточно вспомнить многочисленные антикитайские заявления экс-президента США Дональда Трампа.

В этом плане нынешний хозяин Белого дома ненамного отстает от Трампа, хотя и старается обрамлять свои действия против КНР более сдержанными, дипломатическими формулировками. На что Китай, естественно, отвечает симметрично. И тем не менее, вопреки острой политической полемике, экономики двух стран по определению не могут оставаться изолированными друг от друга. Более того, их связи крепнут и растут с каждым годом. И в этом росте четко прослеживается малоприятная для США тенденция отставания от Китая в объемах двусторонней торговли. То есть чем больше объем товарооборота между странами, тем выше торговый дефицит США. Что и демонстрируют итоги семи месяцев 2022 года, в течение которых китайский экспорт в США вырос в годовом выражении на 15 процентов, составив 347,4 миллиарда долларов, в то время как США экспортировали в Китай товаров на 104,8 миллиарда долларов, что всего на 2,5 процента больше аналогичного прошлогоднего показателя. Разница более чем в 240 миллиардов долларов – дефицит крайне тревожный, требующий от Вашингтона пересмотра своей политики в отношении Китая, если США намерены и впредь оставаться мировой экономикой номер один. Напомним, в свое время Дональд Трамп обложил китайский экспорт в США повышенными налогами, а Пекин, в свою очередь, пообещал тогдашнему президенту США расширить закупки американских товаров. Но затем начались «ковидная перезагрузка», погромы в США, приведшие к власти демократов, ощутимый подъем экономик двух стран, когда торговля США выросла на рекордные 27 процентов, а китайский экспорт и вовсе превысил фантастическую планку в 6 триллионов (!!) долларов в год. Но ни война, ни постковидная перезагрузка ничего не изменили в сложных экономических отношениях между глобальными конкурентами, оставив прежним разрыв в товарообороте между Вашингтоном и Пекином.

Можно, конечно, предположить, что за пять месяцев, оставшихся до конца года, Америка успеет наверстать упущенное. Но, скорее всего, этого не будет, поскольку примерно такая же картина наблюдалась и в прошлом году, по итогам которого торговый дефицит США составил 859 миллиардов долларов, из которых 396,5 миллиарда приходились на долю их главного торгового партнера - Китая. Следует принять как факт, что речь идет вовсе не об ошибках предыдущей администрации Белого дома, суть проблемы хронического отставания США в самом устройстве мировой экономики с ее двумя ведущими игроками, в котором изначально заложен внутренний конфликт. Как известно, американо-китайские торговые отношения традиционно считаются предметом пристального внимания и изучения ведущих экономических экспертов обеих стран. Но если анализировать эту тему, что называется, с холодной головой и без идеологических споров о «демократиях» и «автократиях», то позиция китайских экспертов выглядит убедительнее. Они не скрывают своего удовлетворения тем, что КНР сохраняет позиции первой торговой державы мира, а также тем фактом, что США в настоящий момент всего лишь третий по значимости после коллективных АСЕАН и Евросоюза торговый партнер Пекина. А вот для Вашингтона Китай – это реальная проблема, поскольку китайцы как были, так и остаются главными торговыми партнерами США.