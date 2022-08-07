Китай добивает США дефицитом наша аналитика

Мамед Эфендиев, отдел экономики

По итогам первых семи месяцев 2022 года объем торговли между США и Китаем вырос на 11,8 процента, составив 452,3 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР. При таких темпах годовой товарооборот двух экономик мира скоро может достичь фантастической суммы в 500 миллиардов долларов.

Впрочем, особо удивляться этим цифрам не стоит, ведь речь идет о двух ведущих экономиках мира, ВВП которых измеряется триллионами долларов. Характерно, что все это достигается, несмотря на серьезные политические разногласия в отношениях между Вашингтоном и Пекином, сказывающиеся, естественно, на их экономических связях. Достаточно вспомнить многочисленные антикитайские заявления экс-президента США Дональда Трампа.

Несмотря на серьезные политические разногласия в отношениях между Вашингтоном и Пекином, годовой товарооборот двух экономик мира скоро может достичь фантастической суммы в 500 миллиардов долларов

В этом плане нынешний хозяин Белого дома ненамного отстает от Трампа, хотя и старается обрамлять свои действия против КНР более сдержанными, дипломатическими формулировками. На что Китай, естественно, отвечает симметрично.

И тем не менее, вопреки острой политической полемике, экономики двух стран по определению не могут оставаться изолированными друг от друга. Более того, их связи крепнут и растут с каждым годом. И в этом росте четко прослеживается малоприятная для США тенденция отставания от Китая в объемах двусторонней торговли. То есть чем больше объем товарооборота между странами, тем выше торговый дефицит США.

Что и демонстрируют итоги семи месяцев 2022 года, в течение которых китайский экспорт в США вырос в годовом выражении на 15 процентов, составив 347,4 миллиарда долларов, в то время как США экспортировали в Китай товаров на 104,8 миллиарда долларов, что всего на 2,5 процента больше аналогичного прошлогоднего показателя. Разница более чем в 240 миллиардов долларов – дефицит крайне тревожный, требующий от Вашингтона пересмотра своей политики в отношении Китая, если США намерены и впредь оставаться мировой экономикой номер один.

Напомним, в свое время Дональд Трамп обложил китайский экспорт в США повышенными налогами, а Пекин, в свою очередь, пообещал тогдашнему президенту США расширить закупки американских товаров. Но затем начались «ковидная перезагрузка», погромы в США, приведшие к власти демократов, ощутимый подъем экономик двух стран, когда торговля США выросла на рекордные 27 процентов, а китайский экспорт и вовсе превысил фантастическую планку в 6 триллионов (!!) долларов в год.

Но ни война, ни постковидная перезагрузка ничего не изменили в сложных экономических отношениях между глобальными конкурентами, оставив прежним разрыв в товарообороте между Вашингтоном и Пекином.

В свое время Дональд Трамп обложил китайский экспорт в США повышенными налогами, а Пекин, в свою очередь, пообещал тогдашнему президенту США расширить закупки американских товаров

Можно, конечно, предположить, что за пять месяцев, оставшихся до конца года, Америка успеет наверстать упущенное. Но, скорее всего, этого не будет, поскольку примерно такая же картина наблюдалась и в прошлом году, по итогам которого торговый дефицит США составил 859 миллиардов долларов, из которых 396,5 миллиарда приходились на долю их главного торгового партнера - Китая.

Следует принять как факт, что речь идет вовсе не об ошибках предыдущей администрации Белого дома, суть проблемы хронического отставания США в самом устройстве мировой экономики с ее двумя ведущими игроками, в котором изначально заложен внутренний конфликт.

Как известно, американо-китайские торговые отношения традиционно считаются предметом пристального внимания и изучения ведущих экономических экспертов обеих стран. Но если анализировать эту тему, что называется, с холодной головой и без идеологических споров о «демократиях» и «автократиях», то позиция китайских экспертов выглядит убедительнее. Они не скрывают своего удовлетворения тем, что КНР сохраняет позиции первой торговой державы мира, а также тем фактом, что США в настоящий момент всего лишь третий по значимости после коллективных АСЕАН и Евросоюза торговый партнер Пекина. А вот для Вашингтона Китай – это реальная проблема, поскольку китайцы как были, так и остаются главными торговыми партнерами США.

Экономика США живет хронически не по средствам, беспрерывно печатая доллары и покрывая за их счет постоянно растущий внешний долг

Впрочем, проблема Белого дома не столько даже в Китае, сколько в той роли, которую играют США в глобальной экономике. Торговый дефицит Соединенных Штатов непрерывно растет еще с 1976 года. То есть ведущая экономика мира живет хронически не по средствам, беспрерывно печатая доллары и покрывая за их счет постоянно растущий внешний долг. Что закономерно: когда станок, печатающий деньги, включается без ограничений, не поддаться соблазну тратить больше, чем зарабатываешь, невозможно даже теоретически.

При этом экономические проблемы США не ограничиваются дефицитом в торговле с Китаем. Экономисты отмечают хроническое падение производства, главным образом, в секторе услуг. Дальше будет только хуже, учитывая новую стадию торговой войны с целым рядом государств, в рамках которой США ввели режим экспортного контроля для технологически сложных товаров, идущих, в частности, все в тот же Китай.

Чтобы выиграть торговую войну, Соединенным Штатам важно создать принципиально новый мировой порядок, где при любых объемах производства и торговли Китай не будет лидировать. Правда, экономика в данном контексте уступает ведущее место геополитике. Уже сегодня видны меры, которые США вместе с союзниками предпринимают по технологической блокаде Китая, чтобы не дать Пекину монополизировать такие ультрасовременные технологии, как телекоммуникации или искусственный интеллект.

К той же политике постепенно склоняются и союзники США в рамках G-7, помогающие своим компаниям уходить из Китая и создавать новые экономические зоны исключительно под «западным зонтиком».