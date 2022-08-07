Заменят китайскими? США «заморозили» просьбу Бразилии о покупке Javelin

Вашингтон заморозит заявку Бразилии на закупку 220 противотанковых ракет Javelin общей стоимостью порядка $100 млн, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Согласно данным издания, причиной тому послужили претензии американских сенаторов к тому, что президент Бразилии Жаир Болсонару совершал «нападки» на избирательную систему собственной страны.

Бразилия подала заявку на приобретение Javelin еще при экс-президенте США Дональде Трампе. Госдепартамент одобрил эту инициативу в конце 2021 года, несмотря на возражения нескольких высокопоставленных американских чиновников. Источники издания утверждают, что конфиденциальная сделка между Бразилией и США, о которой ранее не сообщалось, затянулась на фоне того, как Дональд Трамп поставил под сомнение проведение президентских выборов в Бразилии, которые запланированы на 2 октября. Если США официально отклонят заявку, Бразилия может рассмотреть закупку китайских противотанковых ракетных комплексов HJ-12, которые являются более дешевой версией Javelin.