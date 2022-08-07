Беларусь начала поставлять грузы в Азербайджан ускоренными поездами

Белорусская железная дорога начала поставлять грузы ускоренными поездами из Беларуси в Азербайджан, сообщают Белорусские железные дороги (БЖД).

В сообщении отмечается, что БЖД уделяет большое внимание развитию грузоперевозок за рубеж и из-за рубежа.

«Совместно с ОАО «РЖД» и ЗАО «Азербайджанские железные дороги» запущен новый проект - ускоренный поезд по маршруту Беларусь - Россия - Азербайджан. Это позволяет в кратчайшие сроки (за неделю) и по конкурентным тарифам доставлять в Азербайджан грузы, производимые в Беларуси», - отметили в пресс-центре ведомства.

Первые три поезда, груженных лесопродукцией, уже отправились со станции Орша-Западная (Беларусь) до станции Апшерон (Азербайджан).