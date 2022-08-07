Александр Караваев, автор haqqin.az 18:05

В Ташкенте состоялось 11-е заседание азербайджано-узбекистанской межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству. Азербайджанскую делегацию возглавлял министр экономики Микаил Джаббаров. К числу важнейших итогов заседания следует отнести согласование плана работы по промышленной кооперации в текстильной сфере, утверждение параметров Инвестиционного фонда с активом в 500 миллионов долларов (в течение недели будет создана дорожная карта развития структуры), а также договоренность о внедрении практики проведения ежегодных заседаний азербайджано-узбекистанского делового Совета и взаимных торговых миссий с целью интенсификации взаимной торговли.

Рост влияния Баку на Центральную Азию Заседание МПК состоялось в графике, который был утвержден в ходе недавней встречи президентов Ильхама Алиева и Шовката Мирзиёева (официальный визит Ильхама Алиева в Ташкент 20-22 июня). Как уже сообщалось, этот визит ознаменовал собой новый этап отношений между двумя странами. Поскольку линия взаимодействия Баку – Ташкент становится не менее значимой, чем Баку – Нурсултан, необходимо в кратчайшие сроки обеспечить ее соответствующей транспортной инфраструктурой и промышленно-товарной наполняющей. Важность Узбекистана для экономической политики Баку еще и в том инвестиционном росте, который демонстрирует среднеазиатская страна. Нельзя также не учитывать возрастающее влияние Узбекистана на повестку СНГ, ШОС, Каспийского региона в целом. Особенно если учитывать усиление темпов взаимодействия Ташкента и Ашхабада. Второй момент – это столкновение России с Западом. Если раньше многие экономические связи с поставщиками из ЕС в регионе Центральной Азии выстраивались через московские офисы европейских компаний с соответствующей логистикой через РФ, то теперь едва ли не основным транспортным каналом взаимодействия становится транзит через Азербайджан и Грузию. Многие годы архитектура прикаспийских и среднеазиатских связей была завязана на пары, привязанные к экономическим центрам – Турция, Россия, Китай. В то же время из-за дефицита инвестиций и проектов связи между странами региона в постсоветский период почти не прослеживались. Кроме того, внутри региона безусловным лидером по масштабам экономики был Казахстан. Потому, собственно, "казахстанские направления" доминировали в основных позициях внутрирегиональных отношений – логистика, промышленность, рынок труда. Достаточно сравнить показатели по двусторонней торговле Азербайджана с Казахстаном (332 миллиона долларов в 2021 году + влияние поставок ГСМ, зерна и нефтетранзита ) и направления Азербайджан – Узбекистан (118 миллионов долларов 2021 году). Понятно, что и темпы прироста двусторонней торговли промышленными товарами и сырьем в 2021 году по казахстанскому направлению оказались в три раза выше, чем по узбекистанскому.

Одно из решений данной диспропорции было предложено в ходе ташкентской встречи президентов двух стран – активизация взаимных инвестиций. Как полагает глава Минэкономики Микаил Джаббаров, создание и деятельность совместного инвестиционного фонда может стать эффективным стимулом для инвесторов из обеих стран. Характерно, что Баку уже не первый год усиливает свое присутствие в Узбекистане. За последние пять лет количество созданных в Узбекистане совместных предприятий с азербайджанским капиталом увеличилось в четыре раза – до 243. Для сравнения – в Азербайджане действуют всего 70 предприятий с участием узбекского капитала. Видимо, такова специфика торговых связей и возможностей рынков в дополнении друг друга. В целом же для Баку, Ташкента, Астаны и Ашхабада важно принимать скоординированные меры экономической политики по снижению регламентно-административных барьеров, созданию новых производственных и торгово-логистических цепочек, привлечению региональных инвестиций в проекты промышленной кооперации и модернизации инфраструктуры. Давайте посмотрим, что может быть сделано по линии Баку – Ташкент. В рамках заседания МПК был согласован ряд вопросов по созданию совместного кластерного производства шелка в шести районах неподалеку от города Барда, проработаны новые проекты в Евлахском пилотном агропарке и Агдамском промышленном парке, предложены варианты организации совместного предприятия по выпуску ювелирных изделий в Ташкенте, рассмотрен ряд проектов в химической промышленности, энергетике и нефтегазовой отрасли.

Одной из существенных задач двустороннего сотрудничества являются реализация совместного транспортно-логистического потенциала, повышение объемов двусторонних и транзитных перевозок по Транскаспийскому маршруту, а также активизация работы в рамках подписанного соглашения о международном автомобильном сообщении. Важнейшую роль в транзитных перевозках играет флот ASCO. Накануне визита в Ташкент министр Джаббаров сообщил, что ведутся переговоры с ЕБРР по выделению кредитов на расширение флота ASCO и развитие судостроительного завода. Ключевая проблема в азербайджано-узбекских отношениях – это выработка готовых схем для господдержки, поскольку многие сегменты рынка поделены внешними поставщиками, а совместный выход на рынки третьих стран осложнен новой конфликтной динамикой. Свою роль в данном случае может сыграть и ситуация в России. Госзакупки российских компаний, регламентированный параллельный импорт, новые ниши, возникшие с уходом ряда международных брендов из РФ, интерес к переносу их в Баку и Ташкент, наконец, общая заинтересованность Москвы в работе "буферных экономик" сулят взаимодействию Баку и Ташкента куда большую выгоду, нежели можно было предположить в 2000-х и начале 2010-х годов, когда впервые инициировались подобные проекты. Хотя ключевой по капиталоемкости является сфера нефти (и здесь очевидны интересы Socar в Узбекистане), рассмотрим возможности одной из ключевых отраслей обрабатывающей промышленности.

Текстильная кооперация В ходе заседания МПК одной из главных тем повестки стало создание хлопково-текстильного кластера двух стран. Представители азербайджанской делегации продемонстрировали производственные мощности компании Global Textile Group и производственную цепочку от поля до готовой продукции. Были представлены возможности СЭЗ Азербайджана для совместной реализации проектов по выпуску готовой продукции. Стороны договорились об организации ответного визита в Азербайджан делегации текстильной индустрии Узбекистана в августе текущего года для рассмотрения возможности реализации совместных проектов. Интересно, что тема промышленной кооперации двух стран в этой сфере возникла не впервые. Первые разговоры о возможностях переноса части брендового пошива из КНР в другие страны начались еще в период локдауна пандемии. В 2020 году Минпромторг РФ и Минвнешторг Узбекистана изучали варианты создания в Узбекистане текстильно-производственного кластера. Предполагалось, что в Узбекистане будут производиться волокна и пряжа, а в РФ – отделочное, швейное и трикотажное производство. До кризиса-2020 на Китай приходилось 36,5 процента импортного текстиля России. По всему миру в 2018 году на китайские фабрики приходился 61 процент верхней одежды, к началу 2020-го доля КНР упала до 54 процентов – нарастили производство Вьетнам и Италия. Уже в процессе того кризиса испанский Inditex (Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka) заявлял о планах переноса сотен из 1866 китайских фабрик в Турцию и Марокко. Нынешняя ситуация с уходом текстильных брендов из России приводит к перераспределению всего рынка - от собственников до путей доставки. Но остаются потребители. В ситуации, когда на глазах менялась логистика, можно было создавать не только собственные производства в парной или тройной кооперации соседских стран, но и новые производственные центры, ориентированные на внутренний рынок. При таком раскладе вклад Азербайджана может быть как в сырье (в 2019 году в Азербайджане было собрано почти 300 тысяч тонн хлопка), а в перспективе - в пряже... По итогам заседания был подписан пакет двусторонних документов. В числе наиболее перспективных направлений взаимодействия выделим энергетическую сферу.