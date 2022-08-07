Неделя с «продуктовой сделки». Сколько вывезли зерна?

Больше 300 тыс. тонн зерна и сельхозпродукции вывезли из портов Украины за первую неделю после заключения «продуктовой сделки» в Стамбуле. Об этом сообщил телеканал TRT Haber.

В рамках стамбульских договоренностей из украинских портов вышло 10 судов с зерном, было перевезено 305 тыс. 458 тонн груза. Все сухогрузы досматриваются в Стамбуле представителями Совместного координационного центра. Аналогичный досмотр проходят суда, следующие в Украину за грузом.