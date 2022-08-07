Эрдоган: ВС Азербайджана положили конец несправедливости

«Известно, что трудно быть сильным за столом, не будучи сильным на поле боя. Самым ярким примером этого является процесс освобождения оккупированных земель Азербайджана». Об этом в своем выступлении на 13-й конференции послов заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он отметил, что перед лицом почти 30-летней политики оккупации и геноцида, к сожалению, международное сообщество не предприняло никаких шагов.

«Наши азербайджанские братья были вынуждены годами жить в состоянии горечи и потери. Положить конец этой несправедливости удалось Вооруженным силам Азербайджана при поддержке Турции. В результате героической борьбы, длившейся 44 дня, Карабах вновь обрел свободу, а 30-летняя оккупация была завершена», - подчеркнул турецкий лидер.