Салим Муслимов попросил судить его тайно

Как сообщает haqqin.az, в ходе заседания, проходившего под председательством судьи Фаига Ганиева, были уточнены анкетные данные обвиняемого. Бывший министр сам сообщил суду нужную информацию.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание суда по уголовному делу бывшего министра труда и социальной защиты населения Салима Муслимова.

В качестве законного наследника потерпевшего был представлен главный советник Министерства финансов Вюсал Аббасов.

Защитник бывшего министра Айхан Рустамзаде подал в суд заявление о закрытии судебного заседания. Защитник связал это с педагогической деятельностью Салима Муслимова, профессиональной и коммерческой тайной. Об удовлетворении ходатайства попросили сам бывший министр и другой его защитник Тогрул Велиев.

Суд не удовлетворил ходатайство. Судья отметил, что в материалах дела нет пунктов, которые касались бы профессиональной деятельности или коммерческой тайны. По его словам, на данном этапе нет оснований закрывать процесс.

Суд назначен на 15 августа.

Напомним, Салим Муслимов был арестован в результате спецоперации, проведенной СГБ, ему были предъявлены обвинения по статьям 308.2 (злоупотребления должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия), 311.3.2 и 311.3.3 (неоднократное получение взятки в крупном размере). Решением суда в отношении экс-министра избрана мера пресечения в виде ареста.

Позже он был отпущен под домашний арест.