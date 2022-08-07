Эрдоган: Южный Кавказ скоро обретет стабильность

«После достигнутых договоренностей на Южном Кавказе началась новая эпоха». Об этом в своем выступлении на 13-й конференции послов заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он отметил, что Анкара работает над тем, чтобы эта «историческая возможность не была упущена».

«До сегодняшнего дня мы предприняли много совместных шагов с Азербайджаном. Несмотря на саботаж радикальных армянских кругов, мы прошли важный путь к постоянному миру на Кавказе. Начатые нами встречи с Арменией на уровне специальных представителей продолжаются. Когда премьер-министр Никол Пашинян позвонил мне по случаю Курбан-байрама, мы провели очень конструктивные переговоры», - сказал турецкий лидер, добавив, что благодаря правильному анализу процессов Арменией и ответу на искренние призывы Азербайджана и Турции регион в скором времени обретет стабильность.