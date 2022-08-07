Экс-министра Украины обвиняют в госизмене
Бывшего министра обороны Украины Михаила Ежеля подозревают в госизмене за разрешение на размещение российского флота в Крыму, сообщает Государственное бюро расследований.
Его обвиняют в подписании «Харьковских соглашений» 2010 года, которые продлили срок пребывания Черноморского флота России в Крыму до 2042 года.
В то время Ежель был адмиралом и главнокомандующим ВМС страны. По мнению правоохранителей, он должен был понимать риски пребывания российского флота на территории Украины. Однако он согласовал весь пакет документов.
«Из-за этого были созданы условия для продления пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины на 25 лет, что способствовало наращиванию военной техники и личного состава Вооруженных сил Российской Федерации», - говорится в сообщении.
Бывшего министра обороны подозревают в государственной измене, совершенной по предварительному сговору (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 УКУ).
21 апреля 2010 года президент Украины Виктор Янукович подписал соглашение с Россией, которым на 25 лет продлил срок пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе.