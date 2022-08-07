Экс-министра Украины обвиняют в госизмене

Бывшего министра обороны Украины Михаила Ежеля подозревают в госизмене за разрешение на размещение российского флота в Крыму, сообщает Государственное бюро расследований.

Его обвиняют в подписании «Харьковских соглашений» 2010 года, которые продлили срок пребывания Черноморского флота России в Крыму до 2042 года.

В то время Ежель был адмиралом и главнокомандующим ВМС страны. По мнению правоохранителей, он должен был понимать риски пребывания российского флота на территории Украины. Однако он согласовал весь пакет документов.