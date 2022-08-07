Фарид Гаибов об Исламиаде и уменьшении числа легионеров в сборных Азербайджана ФОТО
Сегодня на Игры Исламской солидарности в турецкую Конью отправилась вторая часть большой делегации сборной Азербайджана, в которой только спортсменов около 300 человек. Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов также вылетел на Игры сегодня. Он поделился своими ожиданиями от Исламиады с представителями СМИ.
«В первую очередь, хотелось бы пожелать всем удачи, - говорит министр в беседе с журналистами. - Особо хотелось бы отметить, что азербайджанская делегация является второй по численности после хозяев - Турции. Среди 56 стран. Мы гордимся этим фактом. И это показывает, что в Азербайджане спорт есть, и он развивается.
Мы представлены в 22-х видах спорта из 24-х. Есть некоторые моменты, которые я хотел бы отметить. Они касаются изменений по сравнению с Играми 2017 года, прошедшими в Баку. Есть определенные изменения в видах спорта. Помимо этого, некоторые команды привезут более сильные составы. В частности, Казахстан и Узбекистан, которые из-за Азиатских игр не привезли всех лучших в Баку.
В составе нашей команды не будет некоторых первых номеров. Это касается борьбы, дзюдо и футбола. В борьбе и дзюдо команды готовятся к чемпионатам мира, а в футболе «Карабах» и «Нефтчи» выступают в еврокубках.
Настроение в команде отличное. Спортсмены хорошо готовы. Хотел бы отметить, что у нас снизилось количество легионеров во всех видах спорта. Это говорит о том, что в ряде видов спорта появляются собственные воспитанники. Да, мы не во всех дисциплинах сможем бороться за золотые медали. Но я благодарен всем федерациям. Они серьезно подошли к делу. Спасибо всем, кто причастен к подготовке.
Глава государства и первая леди всегда интересуются подготовкой спортсменов и дают свои наставления. Со стороны государства созданы все условия. Верю, что будут хорошие результаты.
Также хочу сказать, что мы впервые привезли на Игры так много представителей СМИ. Это делается для того, чтобы наши болельщики были в курсе всех событий.
Что касается поставленных целей, то сейчас сложно сказать, сколько мы завоюем медалей. Я верю, что наши спортсмены смогут вести достойную борьбу с сильнейшими командами – с Турцией, Ираном, Узбекистаном, Казахстаном и другими. Нас ждут интересные Игры».
Церемония открытия Исламиады состоится завтра. Знаменосцами сборной Азербайджана будут борец Гаджи Алиев, легкоатлет Назим Бабаев и волейболистка Айшан Абдулазимова. 3-кратный чемпион мира и Европы, 2-кратный призер Олимпиады Гаджи Алиев понесет табличку с надписью «Азербайджан». Чемпион Европы Назим Бабаев, а также обладательница Кубка Челлендж Айшан Абдулазимова будут нести флаг Азербайджана.