Сегодня на Игры Исламской солидарности в турецкую Конью отправилась вторая часть большой делегации сборной Азербайджана, в которой только спортсменов около 300 человек. Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов также вылетел на Игры сегодня. Он поделился своими ожиданиями от Исламиады с представителями СМИ.

«В первую очередь, хотелось бы пожелать всем удачи, - говорит министр в беседе с журналистами. - Особо хотелось бы отметить, что азербайджанская делегация является второй по численности после хозяев - Турции. Среди 56 стран. Мы гордимся этим фактом. И это показывает, что в Азербайджане спорт есть, и он развивается.

Мы представлены в 22-х видах спорта из 24-х. Есть некоторые моменты, которые я хотел бы отметить. Они касаются изменений по сравнению с Играми 2017 года, прошедшими в Баку. Есть определенные изменения в видах спорта. Помимо этого, некоторые команды привезут более сильные составы. В частности, Казахстан и Узбекистан, которые из-за Азиатских игр не привезли всех лучших в Баку.

В составе нашей команды не будет некоторых первых номеров. Это касается борьбы, дзюдо и футбола. В борьбе и дзюдо команды готовятся к чемпионатам мира, а в футболе «Карабах» и «Нефтчи» выступают в еврокубках.

Настроение в команде отличное. Спортсмены хорошо готовы. Хотел бы отметить, что у нас снизилось количество легионеров во всех видах спорта. Это говорит о том, что в ряде видов спорта появляются собственные воспитанники. Да, мы не во всех дисциплинах сможем бороться за золотые медали. Но я благодарен всем федерациям. Они серьезно подошли к делу. Спасибо всем, кто причастен к подготовке.

Глава государства и первая леди всегда интересуются подготовкой спортсменов и дают свои наставления. Со стороны государства созданы все условия. Верю, что будут хорошие результаты.