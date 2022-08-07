Генпрокуратура предупредила распространителей фейков

Принимаются адекватные меры противодействия в связи с обстрелом в последние дни позиций азербайджанской армии из огнестрельного оружия различного калибра членами незаконного армянского вооруженного формирования, действующего на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы. В целом, азербайджанские СМИ сдержанно относятся к происходящему, учитывают важность и степень остроты вопроса, строят свою деятельность на основе требований соответствующего законодательства.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре, наряду с этим, в ряде случаев наблюдаются попытки пользователей соцсетей бросить тень на такие меры, основанные на принципе законности и справедливости, выступить против проведения боевых действий в ответ на угрозу жизни азербайджанских солдат, распространять ложную информацию, фейки или старые кадры, безосновательные попытки актуализировать их.

«К сожалению, эти злонамеренные попытки маскируются свободой информации, историческими цитатами, вырванными из контекста, и ложными пацифистскими взглядами. Согласно информации, полученной Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики, жители города Баку Рустам Исмаилбейли, Фарид Гусейнов, житель Геранбойского района Эльмар Мамедов и житель города Мингячевир Гюлай Эйвазова, совершившие вышеуказанные действия, были вызваны в прокуратуру и требования закона были доведены до их сведения. Согласно Закону Азербайджанской Республики «Об информации, информатизации и защите информации», недопустимо распространение ложных сведений, создающих угрозу массового нарушения общественной безопасности и общественно опасных последствий. В соответствии с Законом Азербайджанской Республики «О национальной безопасности» шаги, направленные на ослабление обороноспособности страны, считаются угрозой нашему государству, и любые действия, служащие этому, должны своевременно пресекаться. С учетом вышеизложенного в ходе беседы с указанными лицами им разъяснены общественно опасные последствия их действий и сделано предупреждение, являющееся на основании ст. 22 Закона Азербайджанской Республики «О прокуратуре» актом прокурорского воздействия», - говорится в сообщении.