121 новый заболевший коронавирусом в Азербайджане

В Азербайджане выявлен еще 121 случай заражения коронавирусом, 113 человек вылечились. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

Один пациент с коронавирусом скончался.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 802 060 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 789 147 человек вылечились, 9 761 скончался, число активных больных – 3 152.

За прошедшие сутки проведено 2 424 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 072 185 тестов.