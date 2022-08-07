121 новый заболевший коронавирусом в Азербайджане
В Азербайджане выявлен еще 121 случай заражения коронавирусом, 113 человек вылечились. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
Один пациент с коронавирусом скончался.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 802 060 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 789 147 человек вылечились, 9 761 скончался, число активных больных – 3 152.
За прошедшие сутки проведено 2 424 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 072 185 тестов.