Член Союза журналистов Армении, известный телекомментатор и оппозиционер Наири Охикян поделился на своей странице в Facebook фотографиями альтернативной Лачинскому коридору дороги.

«Новая дорога, альтернативная Лачинскому коридору, завершена азербайджанцами. И хотя там остались мелкие ремонтные работы, я лично съездил и проверил - Азербайджан построил качественную дорогу», - написал оппозиционер.

Он отметил, что дорога контролируется российскими миротворцами.

«Мне жаль, что Армения не смогла за 9 месяцев построить 6 км дороги, хотя Азербайджан за это время построил целые 30 км», - подытожил Охикян.