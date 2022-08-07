Россия обходит санкции? Западные компоненты для российского оружия

В российском оружии, найденном в Украине, обнаружено более 450 компонентов иностранного производства. Это свидетельствует о том, что Москва приобрела критически важные технологии у компаний из США, Европы и Азии до войны против Украины, сообщает Reuters со ссылкой на британский аналитический центр по оборонным вопросам Royal United Services Institute.

Согласно данным, при разборке 27 единиц российского оружия и военных систем, от крылатых ракет до систем противовоздушной обороны, вывезенного с поля боя, было обнаружено, что они состоят преимущественно из западных компонентов. Отмечается, что около двух третей компонентов были произведены американскими компаниями и Analog Devices и Texas Instruments, другие же были произведены компаниями из Японии, Южной Кореи, Великобритании, Германии, Швейцарии и Нидерландов.

Как отмечает издание, российская крылатая ракета 9М727 содержала 31 иностранный компонент. Эти компоненты были изготовлены такими компаниями, как американские Texas Instruments Inc и Advanced Micro Devices Inc, а также Cypress Semiconductor, которая в настоящее время принадлежит немецкой компании Infineon AG. Российская крылатая ракета Х-101 также имела 31 иностранный компонент с деталями, произведенными компаниями, включая американскую корпорацию Intel и принадлежащую AMD компанию Xilinx.