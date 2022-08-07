Не все одобрили отставку Джонсона

Консервативная партия Великобритании разделилась во мнении насчет отставки Бориса Джонсона с поста премьер-министра страны, пишет газета The Daily Mail со ссылкой на проведенные среди членов партии опросы MailOnline и YouGov.

Согласно результатам, консерваторы старше 50 лет поддерживают правление Джонсона и были бы не против, если бы он снова возглавил партию и премьерский пост соответственно. По данным портала YouGov, в среднем 6 из 10 консерваторов осудили однопартийцев, которые подали в отставку из кабинета Джонсона.

Молодые члены Консервативной партии, напротив, настроены против Джонсона. В то же время почти половина молодых консерваторов не будет голосовать ни за одного из действующих кандидатов на пост лидера партии, гласят результаты опроса YouGov.

За пост главы Консервативной партии в настоящее время борются бывший глава Минфина Риши Сунак и министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. По мнению сторонников Консервативной партии, Лиз Трасс имеет большие шансы на победу.