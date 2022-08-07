Советник Зеленского: Россия угрожает подрывом Запорожской АЭС

Россия открыто перешла к ядерному шантажу на Запорожской АЭС. Российские военные минируют территорию атомной электростанции и хранят снаряды в цехах.

Об этом советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в Twitter.

По его словам, Россия прямо угрожает подрывом ЗАЭС, чтобы оставить «выжженную землю». «Европа сидит на пороховой бочке. Где заявления от Совета Безопасности ООН, ультиматумы МАГАТЭ, сюжеты CBS News?», - написал Подоляк.