Основными целями конкурса «Квантомания» являются создание условий для проверки молодыми программистами своих знаний в конкурентной среде, самопроявление, создание различных программ, инновационных продуктов и услуг, а также поощрение реализации открытых банковских возможностей в нашей стране.

Прошел первый в Азербайджане хакатон на тему открытого банкинга по инициативе и при организации Банка Республика, который, в свою очередь, уделяет особое внимание развитию информационных технологий.

Около 40 команд подали заявки на участие в конкурсе, и по результатам тестов в финал прошли 8 самых талантливых и инновационных команд. На очередном этапе, который прошел 5-7 августа, финалисты участвовали в 50-часовом конкурсе и получили оценки жюри по различным критериям, в результате чего определились 5 победителей хакатона. В состав жюри вошли руководители из сферы образования, ведущих IT, Fintech и частных компаний, работающих в Азербайджане.

1-е место в хакатоне заняла команда «Fuzzy Logic», 2-е место - команда «Enigma», 3-е место - команда «DataMass». Команды «2+3 Found Now» и «Evolution» поделили между собой 4-е и 5-е места соответственно.

Следует отметить, что команда с самым высоким результатом выиграла денежный приз в размере 5000 манатов, команда-победительница 2-го места получила 2500 манатов, команда-победительница 3-го места получила 1500 манатов, команды-победители 4-го и 5-го места получили по 500 манатов каждая.

Банк Республика поздравляет все команды-победители и желает им дальнейших успехов и достижений.

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