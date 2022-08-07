Шредера не стали исключать из партии из-за дружбы с Путиным
Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) отказалась лишать членства экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера, пишет издание Süddeutsche Zeitung.
Как отмечает издание, экс-канцлер Герхард Шредер может оставаться в СДПГ. Арбитражная комиссия округа СДПГ Ганновера отклонила все ходатайства об исключении его из партии. Согласно заключению комиссии, дружба Шредера с президентом России Владимиром Путиным является его личным делом. Кроме того, по решению арбитража контакты Шредера с российскими корпорациями также не вредят партии. Как отметили в издании, если бы комиссия приняла другое решение, похожие обвинения можно было бы предъявить правительству Германии из-за импорта газа из России.