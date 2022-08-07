В селах Джалилабада обновляют электросеть

По сообщению пресс-службы ОАО, в селе Гамышлыгёль, имеющем 84 абонента, в рамках работ по обновлению сети будут установлены 3 комплектные трансформаторные подстанции. Будет обновлено более 14 километров ЛЭП 10 кВ и 6 километров ЛЭП 0,4 кВ.

Ремонтные работы также продолжаются в селе Садатлы Джалилабадского района. В поселке, насчитывающем 80 абонентов, будут установлены 3 комплектные трансформаторные подстанции. Также заменят более 5 километров ЛЭП 10 кВ и 4 километра ЛЭП 0,4 кВ. Замене в обоих населенных пунктах подвергнутся и счетчики.

«Азеришыг» продолжает работы по обновлению в селах Албалан, Халилли, Гюнейли, Аллахверан, Мешадили, Новрузаллы, Маликгасымлы и Юсублу района. После завершения работ в общей сложности около 800 абонентов будут обеспечены качественной, стабильной и бесперебойной электроэнергией.

Следует отметить, что ОАО «Азеришыг» в начале года утвердило инвестиционный проект, который предусматривает реконструкцию устаревших электросетей более чем в 100 селах. В рамках этого проекта на сегодняшний день завершена работа в десятках сел, расположенных в разных регионах.