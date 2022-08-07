«Нефтчи» подписал еще одного грузинского футболиста

Представитель Азербайджана в Лиге конференций подписал контракт с грузинским футболистом Вато Арвеладзе. С 24-летним полузащитником заключено соглашение по системе «1+1». Он будет играть в «Нефтчи» под 18-м номером.

Ранее Арвеладзе играл в таких клубах, как тбилисский «Локомотив», польская «Корона» и турецкий «Фатих Карагюмрюк». На его счету матчи за сборные Грузии различных возрастов. За основную сборную он провел две игры и забил один гол.

Вато является продолжателем знаменитой футбольной династии Арвеладзе. Его отец Реваз, а также дяди Шота и Арчил Арвеладзе были известными футболистами.

Арвеладзе – второй грузин, которого «Нефтчи» подписал эти летом. Ранее бакинский клуб привлек в свои ряды футболиста сборной Грузии, чемпиона России Соломона Квирквелию. Также «Нефтчи» усилился израильтянином Атаа Джабером, американцем Кенни Сайефом, ганцем Годсвеем Доньо и беларусом Егором Богомольским.

11 августа «Нефтчи» проведет в Вене ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций против австрийского «Рапида». В первой игре команда Лауренциу Регекампфа выиграла со счетом 2:1.