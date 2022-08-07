Генпрокуратура недовольна решением суда

Генпрокуратура Азербайджана отреагировала на сообщение, распространенное в социальных сетях об оправдании Ясамальским районным судом Шахмара Алиева, обвиняемого в злоупотреблении доверием и захвате чужого имущества путем обмана.

Как заявили haqqin.az в ведомстве, в связи с выявлением обоснованных подозрений в том, что Шахмар Алиев обманным путем получил денежные средства в размере 20 тысяч манатов от своей знакомой Тараны Фараджовой под видом оказания помощи в приобретении жилья в здании, предназначенном для вынужденных переселенцев, ему предъявлено обвинение по статье 178.2.4 (мошенничество с причинением значительного ущерба) Уголовного кодекса, и уголовное дело направлено в Ясамальский районный суд.

Приговором того же суда от 17 июня нынешнего года Шахмар Алиев был оправдан. В ведомстве подчеркнули, что 7 июля на приговор, вынесенный государственным обвинителем, была подана апелляция по основаниям несоответствия результатов, к которым пришел суд.