«Передвижная приемная» ПО «Азеригаз» в этот раз приняла жителей Физули.

На встрече присутствовали начальник управления капитального ремонта «Азеригаз» Маслахат Юнусов и руководящие лица Тертерского регионального управления по эксплуатации газа, которые выслушали граждан.

В основном речь шла о таких вопросах, как замена счетчика, трудоустройство, газификация частного жилого дома и нежилой площади, установка дополнительных счетчиков. Поступившие обращения фиксировались. Некоторые вопросы решались на месте.